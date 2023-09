G77+China encerra cúpula com pedido de união frente aos países ricos

- Preocupação -

Composto por uma centena de países da Ásia, África e América Latina, que representam 80% da população mundial, o G77+China foi criado em 1964, por 77 países, e ampliado posteriormente para 134 nações. A China participa como ator externo.

Representantes de uma centena de nações participaram desta reunião de cúpula extraordinária, cujo tema foi "o papel da ciência, tecnologia e inovação" no desenvolvimento. Cerca de 30 chefes de Estado e de governo participaram do debate, além do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que definiu o G77 como "a voz do Sul Global".

Vários oradores mencionaram as desigualdades mundiais evidenciadas pela pandemia e a necessidade de reduzir a dívida dos países mais pobres para financiar a transição climática. Em sua declaração final, os membros do G77+China reafirmaram seu "compromisso de fortalecer a união" do grupo para "consolidar seu papel no cenário internacional".