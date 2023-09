Homem é preso por tentativa de invadir estábulo de Buckingham

Ele foi detido por "invasão de propriedade" e permanece preso em uma delegacia de Londres.

Apesar da segurança reforçada, as tentativas de invasão no Palácio de Buckingham, residência real no centro de Londres, bem como no Castelo de Windsor, localizado a oeste da capital, não são poucas.

O mais extraordinário aconteceu em 1982, em Buckingham, quando um homem, Michael Fagan, conseguiu entrar no quarto da rainha - que estava na cama.

mhc/ia/mab/es/ms/jc

© Agence France-Presse