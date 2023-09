Líder norte-coreano examina mísseis com ministro da Defesa russo

O Kremlin negou na sexta-feira que um acordo tivesse sido assinado, mas Putin levantou, depois de se encontrar com Kim no cosmódromo de Vostochny, dois dias antes, a perspectiva de uma maior cooperação com Pyongyang e disse que havia "possibilidades" em suas relações militares.

Na base de Knevichi, o líder norte-coreano também examinou neste sábado os bombardeiros Tu-160, Tu-95MS e Tu-22?3.

"Estes caças são o componente aéreo das forças nucleares estratégicas da Rússia", destacou o Ministério da Defesa em comunicado.

Em seguida, Kim e o ministro russo embarcaram na fragata "Marshal Shaposhnikov", onde o comandante-chefe da Marinha Russa, almirante Nikolai Evmenov, explicou as características do navio e suas armas antissubmarinas.

Ainda neste sábado, Kim visitou o Teatro Mariinsky, em Vladivostok, com o governador regional russo, onde chegou em um carro preto, cercado por um grande dispositivo de segurança, antes de entrar no camarote VIP, segundo imagens publicadas no Telegram pelas autoridades russas.

Após o encontro com Kim, Putin anunciou que aceitou o convite para visitar a Coreia do Norte em breve.