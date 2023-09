Lula pede a membros do G77+China que evitem as divisões

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também está presente.

Em seu discurso inaugural, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, cujo país ocupa a presidência rotativa do grupo desde janeiro, apelou a uma "mudança nas regras do jogo econômico internacional", que descreveu como "hostil ao progresso" dos países do Sul.

Vários oradores referiram-se às desigualdades globais evidenciadas pela pandemia de covid-19 e à necessidade de reduzir a dívida dos países mais pobres para financiar a transição energética.

