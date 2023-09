Mali, Níger e Burkina Faso formam aliança de defesa

Os líderes de Mali, Burkina Faso e Níger assinaram neste sábado uma carta que cria uma aliança de defesa, anunciaram delegações ministeriais dos três países da região africana do Sahel.

"Juntamente com os chefes de Estado de Burkina Faso e do Níger, assinei hoje a Carta Liptako-Gourma, que estabelece a Aliança de Estados do Sahel (AES), cujo objetivo é criar uma arquitetura de defesa coletiva e assistência mútua em benefício das nossas populações", publicou o líder da junta governante do Mali, Assimi Goita, no X, antigo Twitter.

A região de Liptako-Gourma, onde se encontram as fronteiras do Mali, de Burkina Faso e do Níger, foi devastada pelo jihadismo nos últimos anos. Os três países lutam contra a insurgência jihadista que explodiu no norte do Mali em 2012 e se espalhou para o Níger e Burkina Faso em 2015.