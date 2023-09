Um mundo fragmentado se reúne na ONU, em meio a uma crise sem precedentes

São esperados mais de 140 líderes na próxima semana na Assembleia Geral da ONU, onde a presença do presidente da Ucrânia irá destacar a fragmentação de um mundo que luta contra uma avalanche de crises sem precedentes.

"Vamos nos reunir em um momento no qual a humanidade enfrenta imensos desafios - desde o agravamento da emergência climática à escalada de conflitos, a crise do custo de vida global, o aumento das desigualdades e perturbações tecnológicas drásticas", lembrou o secretário-geral da ONU, António Guterres, antes do evento anual.

"As populações esperam dos seus líderes uma solução para sair deste desastre", lembrou, ao mesmo tempo que voltou a lamentar a "fragmentação" do mundo, que "reduz a nossa capacidade de resposta" às crises.