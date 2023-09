Guada iraniano é assassinado no aniversário da morte de Mahsa Amini

"Os agressores fugiram", acrescentou a agência Irna, sem detalhes sobre os motivos dos disparos.

No sábado, as forças de segurança iranianas foram mobilizadas por ocasião do aniversário da morte de Mahsa Amini - uma curda iraniana de 22 anos que faleceu em 16 de setembro de 2022 sob custódia da polícia da moralidade por violar o rígido código de vestimenta para mulheres de seu país.

Sua morte gerou semanas de protestos contra as autoridades.

