Kim conclui visita à Rússia com 'sinceros agradecimentos' a Putin

A viagem de Kim alimentou os temores ocidentais de que o isolado país asiático, que possui armamento nuclear, poderia fornecer equipamento bélico a Moscou para a invasão da Ucrânia.

A agência estatal norte-coreana de notícias KCNA afirmou nesta segunda-feira que Kim "transmitiu sinceros agradecimentos ao presidente Putin e à liderança russa pelo tratamento especial e sua hospitalidade cordial".

Ele também desejou "a prosperidade da Rússia e o bem-estar de seu povo", afirmou a agência, ao informar que o dirigente iniciou a "volta para casa".

Durante a visita, Kim disse que a Coreia do Norte, que tem a China como principal aliada e benfeitora, transformará as relações bilaterais com Moscou em sua "prioridade número um".

Analistas destacam que a Rússia deseja munições norte-coreanas para a guerra na Ucrânia, enquanto a Coreia do Norte precisa de ajuda para desenvolver sua tecnologia de satélites e melhorar seus equipamentos militares.

Na quarta-feira da semana passada, os dois líderes se reuniram no cosmódromo de Vostochni, que fica a quase 8.000 quilômetros de Moscou.