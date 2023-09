Líder norte-coreano conclui viagem à Rússia

O governador desta região do Extremo Leste russo, que faz fronteira com a China e a Coreia do Norte, também deu a Kim "roupas especiais não detectáveis pelas câmeras térmicas", segundo a TASS.

"A cerimônia de partida do líder da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) foi realizada na estação Artiom-Primorie-1, onde já se encontrava o blindado de Kim Jong Un", indicou a agência Ria Novosti, que publicou um vídeo.

A TASS informou que o trem seguiu em direção ao posto fronteiriço de Khasan, a cerca de 250 quilômetros de distância.

As imagens mostram Kim, em seu trem, se despedindo da delegação russa liderada pelo ministro do Meio Ambiente, Alexander Kozlov.

Ambos os países, que são aliados históricos desde a era soviética, estão sujeitos a fortes sanções internacionais, devido ao conflito na Ucrânia, no caso da Rússia, e no da Coreia do Norte, devido ao seu programa de desenvolvimento nuclear e testes de mísseis.

- Uma maior cooperação -