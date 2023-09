Milhares de pessoas pedem em Nova York o fim dos combustíveis fósseis

De olho na presença de mais de 140 líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU, que acontece nesta semana, milhares de pessoas se reuniram neste domingo em Nova York para pedir o fim dos combustíveis fósseis, diante da emergência das mudanças climáticas.

Pessoas de todas as idades caminharam por 2 km e terminaram em frente à sede das Nações Unidas. "Estamos aqui para exigir que o governo declare a emergência climática", pediu Analilia Mejía, codiretora do Centro para a Democracia Popular, uma das cerca de 700 organizações que participam da iniciativa para eliminar esse tipo de combustível, altamente poluente e principal causa do aquecimento global.

Um relatório da ONU sobre o clima divulgado na última sexta-feira aponta que a humanidade deve atingir o pico das suas emissões de CO2 em 2025 se quiser enfrentar a crise climática.