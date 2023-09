Taiwan detectou 28 aviões de guerra chineses perto da ilha

A China realizava "missões como exercícios e treino de longo alcance", afirmou a agência em comunicado, no qual acrescentou que o país vigiava a situação com aeronaves e barcos patrulheiros.

Taipei denunciou na semana passada um aumento no número de incursões de aviões e navios militares chineses, depois de Pequim ter dito que as suas tropas estavam em "alerta máximo" após a passagem, neste mês, de dois navios dos Estados Unidos e do Canadá pelo Estreito de Taiwan.

Entre a manhã de quarta (13) e quinta-feira (14), 68 aeronaves chinesas e 10 navios de guerra foram detectados ao redor da ilha, segundo o Ministério da Defesa taiwanês.

Algumas das aeronaves e navios de guerra iam em direção a uma área não especificada do Pacífico Ocidental, para "realizar treinamento marítimo e aéreo conjunto" com o porta-aviões chinês "Shandong", indicou o ministério.

A China não fez comentários oficiais sobre os exercícios que ocorrem no Pacífico Ocidental.

aw/sco/arm/es/ms/jc