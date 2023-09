A vida de soldados e milicianos russos após o 'front'

- Falta de psiquiatras -

Nos últimos meses, a imprensa russa noticiou uma série de incidentes, envolvendo militares que retornaram do "front".

"Um indivíduo problemático será um problema nas ruas, com possíveis crimes. Ele pode começar a violar os princípios da vida, e é por isso que cada pessoa deve ser supervisionada", diz o presidente do Sindicato dos Veteranos da Operação Militar Especial, Oleg Panchurin.

Vice-comandante do 71º Regimento dos Fuzileiros Motorizados, Panchurin também atuou na ofensiva russa na Ucrânia. No início de julho, foi ferido na perna em Robotyne, alvo da contraofensiva ucraniana no sul de seu território. Em processo de recuperação, atualmente ele anda com a ajuda de muletas.

"Se não valorizamos um (ex-combatente), ele começa a se sentir ofendido pelo sistema. Devemos lhe mostrar estima e dizer que fez o que muitos outros não conseguiram", defendeu.

Embora o Estado russo ofereça benefícios financeiros e materiais aos veteranos, ainda há dificuldades administrativas e falta de "especialistas" para cuidar deles, como psiquiatras, juristas e assistentes sociais, observa Panchurin.