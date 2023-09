Agricultores ucranianos colhem girassóis, mas não conseguem exportá-los

Os campos de girassol cobrem boa parte do território ucraniano e sua colheita começa ao final do verão boreal.

Ryabinin espera que em dez dias já tenham terminado o trabalho nos campos onde as colheitadeiras se sucedem.

As sementes envoltas por uma casca preta protetora podem ser conservadas durante um ano antes de acidificarem.

Mas este agricultor teme pelas montanhas de sementes de girassol e trigo que se acumulam. Por enquanto, só consegue vender colza.

A guerra não apenas dificulta as exportações agrícolas. No ano passado, não foi possível o cultivo em 40% de suas terras devido à proximidade com o front.

Nas paredes de metal do celeiro de sua fazenda, ainda são visíveis os buracos produzidos pelos estilhaços de um obus e, em uma parede de cimento, também se vê o impacto de uma bomba de fragmentação.