As supermodelos dos anos 1990, as primeiras 'superinfluencers'

As supermodelos também levantam parte do véu sobre sua privacidade e sobre seus erros. Linda Evangelista, por exemplo, lamenta sua célebre frase: "Não me levanto por menos de US$ 10 mil por dia (R$ 48,5 mil na cotação atual)".

A série também conta a história da chegada de novas estrelas às passarelas, como Kate Moss, depois as irmãs Hadid e, mais recentemente, Kaia Gerber... a filha de Cindy Crawford.

Os anos passam, mas as Supermodelos continuam aí.

No início de setembro, elas apareceram orgulhosas na capa das edições americana e britânica da revista Vogue. Uma foto muito comentada... porque seus rostos aparecem "rejuvenescidos".

De qualquer forma, Larissa Bills enfatiza: "Acho que é hora de felicitá-las. Tornar-se o rosto de uma marca aos 16 anos, em um setor que não é nada regulamentado, e ter a carreira que tiveram: é de tirar o chapéu".