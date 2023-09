Aumenta para 25 o número de mortos pela queda de ônibus em uma ribanceira no Peru

A queda de um ônibus de uma ribanceira enquanto ele circulava por uma estrada rural na região andina de Huancavelica, no sul do Peru, deixou pelo menos 25 mortos na madrugada desta segunda-feira (18), informaram as autoridades.

"O balanço é um número de 25 pessoas mortas e 34 pessoas feridas", disse o ministro da Defesa, Jorge Chávez, em um novo relatório sobre o acidente.

As primeiras informações apontavam para 20 mortos, mas, logo depois, o número foi aumentando devido à gravidade dos mais de 30 feridos.