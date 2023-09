'Bem-vindo, Ronaldo!', craque português revoluciona Teerã

Grandes bandeiras com a mensagem "Welcome" ("Bem-vindo", em tradução do inglês) foram penduradas em pontes da capital iraniana. Teerã está pouco habituada a receber ícones internacionais, devido ao isolamento diplomático do país.

- Treino cancelado -

"É muito emocionante!", diz o fã Navid Borhanifar, que espera "um bonito jogo entre as estrelas do Al-Nassr e o Persepolis, que tem jogadores experientes".

O frenesi foi tanto que dezenas de pessoas invadiram a entrada do hotel da equipe saudita para tentar conseguir uma foto com o astro português.

Devido à loucura criada em torno de Cristiano, o Al-Nassr teve de desistir de ir ao estádio para uma última sessão de treinos antes do jogo.

Infelizmente, não haverá torcedores no estádio Azadi, o maior do país (90 mil lugares), devido a uma punição da Confederação Asiática (AFC) após a publicação, em 2021, de uma postagem polêmica na página do Persepolis no Instagram.