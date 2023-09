Chefe nuclear da ONU insta Irã a permitir trabalho de inspetores no país

"Se eles não cooperarem com a AIEA, não obterão o que desejam: as garantias que desejam ver, a confirmação que desejam ver, a aprovação da comunidade internacional", acrescentou.

Grossi também alertou que a atividade militar tem aumentado ao redor da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, ocupada por forças russas desde março de 2022.

"As operações militares estão aumentando na região, meus inspetores me dizem que o nível de atividade militar é perceptível", comentou Grossi.

"Cada dia que passa sem um acidente nuclear é um bom dia para nós", afirmou.

Desde o início de junho, as tropas de Kiev lideraram uma contraofensiva na área próxima a Zaporizhzhia, no leste e sul do país, na tentativa de recuperar o território controlado pela Rússia desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

Grossi afirmou que um ataque direto à usina ou a interrupção do fornecimento de eletricidade externa poderia causar um acidente nuclear com consequências radiológicas.