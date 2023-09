Deslizamento de terra deixa três mortos no sul do Chile

Três pessoas morreram em um deslizamento de terra que atingiu uma casa da região de Araucânia, no sul do Chile, após as fortes chuvas do final de semana, informaram as autoridades chilenas nesta segunda-feira (18).

"Foram encontrados três integrantes da família que estavam desaparecidos devido a este deslizamento de terra", afirmou José Montalva, delegado presidencial de Araucânia.

O incidente ocorreu na madrugada de segunda-feira, perto de uma rodovia, e destruiu duas casas, uma delas desocupada, além de uma igreja.