Direitos humanos 'se degradam de maneira significativa' na Rússia, diz especialista da ONU

A escolha de Mariana para a tarefa já havia representado um revés diplomático para Moscou, ao ser o primeiro país do Conselho de Segurança da ONU a ser investigado por um especialista do Conselho de Direitos Humanos.

Katzarova destacou as tentativas da Rússia de "obstaculizar" seu trabalho e lamentou que não tenha podido se deslocar para o território russo.

O relatório denuncia que "as autoridades russas limitaram, severamente, a liberdade de associação, de reunião pacífica e de expressão, tanto na Internet quanto nas ruas. E também violaram a independência do Poder Judiciário e as garantias de um julgamento equilibrado". A especialista também critica o aparato legislativo promovido "para amordaçar a sociedade civil e punir os defensores dos direitos".

"A aplicação, frequentemente violenta, dessas leis e regulamentos incluiu uma repressão sistemática contra as organizações da sociedade civil e restringiu o espaço cívico e os meios de comunicação independentes", acrescentou.

A especialista descreve como várias mulheres, especialmente jornalistas e militantes na defesa dos direitos humanos, "sofreram violências, humilhações e intimidações específicas, devido ao seu gênero".

"O uso persistente de tortura e maus-tratos, sobretudo, pela violência sexual e machista, põe em perigo a vida de pessoas detidas", alerta.