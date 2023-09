Falta d'água provoca migração em massa de elefantes no Zimbábue

"Não posso dar o número exato de elefantes que se deslocaram. Podem ser centenas, ou milhares, mas, em qualquer caso, são muitos", disse Farawo, acrescentando que a migração começou em agosto.

"Os animais procuram água e comida, e não se trata apenas de elefantes e búfalos, mas de todo o tipo de animal presente no parque", observou.

Segundo ele, esse deslocamento em massa corre o risco de provocar novos confrontos com os humanos, pois "mais animais invadirão as comunidades, as pessoas lutarão com eles pela água".

Desde o ano passado, foram relatados vários embates entre elefantes, ou búfalos, e moradores de áreas próximas ao Parque Hwange. Segundo o governo, pelo menos 60 pessoas foram mortas no ano passado por elefantes, cuja população está aumentando.

O Zimbábue tem cerca de 100 mil exemplares, quase o dobro da capacidade de seus parques, de acordo com defensores ambientais. Botswana tem 130 mil, a maior população de elefantes do mundo.