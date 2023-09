Fatih Birol, um aliado inesperado na luta contra as mudanças climáticas

Diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol se tornou um aliado inesperado na luta contra as mudanças climáticas. Presente em todos os grandes fóruns mundiais, o dirigente defende o fim da utilização do petróleo como fonte energética.

Birol está em todos os lados: no Fórum de Davos, no G20, na ONU... sempre com um sorriso no rosto, mas também uma mensagem implacável: a da necessidade da transição energética, a qual defende segundo os números de sua organização.

"Sou muito honesto e acredito nos números. Nem todos concordam conosco, mas ninguém questiona o rigor das nossas análises", resume o economista de 65 anos que passou 35 deles trabalhando no setor de energia.