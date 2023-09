Fundos iranianos são transferidos a bancos do Catar para troca de prisioneiros EUA-Irã

"O Catar notificou os funcionários iranianos e americanos que os US$ 6 bilhões foram transferidos da Suíça para contas no Catar", afirmou a fonte próxima às negociações, que pediu anonimato.

Ao mesmo tempo, um "avião catari está aguardando no Irã para transportar para Doha os cinco americanos (detidos no país) e dois parentes", acrescentou.

Algumas horas antes, o governo do Irã afirmou que espera a conclusão da troca de prisioneiros ainda nesta segunda-feira.

"Esperamos ter a confirmação hoje da transferência do total dos fundos bloqueados e que a troca de prisioneiros aconteça no mesmo dia", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, em uma entrevista coletiva em Teerã.

"Cinco prisioneiros iranianos serão liberados e, em troca, cinco cidadãos americanos detidos no Irã serão entregues à parte americana", detalhou Kanani.

Os recursos, produto da venda de petróleo iraniano, foram bloqueados depois que o governo dos Estados Unidos abandonou em 2018 um acordo internacional sobre o programa nuclear de Teerã durante o governo do republicano Donald Trump. A saída de Washington do pacto representou o retorno das sanções financeiras contra o Irã.