Honduras propõe para ONU convênio internacional contra corrupção

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, entregou ao secretário-geral da ONU nesta segunda-feira (18) uma proposta formal de convênio para criar uma comissão internacional contra a corrupção no país centro-americano, com a esperança de que seja assinada antes do final deste ano, informou a Presidência em comunicado.

Xiomara reuniu-se com António Guterres nesta segunda-feira, véspera da abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU, que reunirá em torno de 140 governantes de todo o mundo ao longo desta semana em Nova York.

Segundo o comunicado das autoridades hondurenhas, a presidente "entregou a proposta formal do convênio para a instalação da Comissão Internacional Contra a Corrupção e a Impunidade em Honduras (CICIH), com faculdades de imparcialidade, independência e autonomia".