ONU pede a abertura da fronteira entre República Dominicana e Haiti

O especialista designado pela ONU para os direitos humanos no Haiti manifestou, nesta segunda-feira (18), sua "grande preocupação" pelo fechamento da fronteira entre a República Dominicana e o Haiti e instou as autoridades dominicanas a reconsiderarem a decisão.

William O'Neill advertiu sobre os "sérios impactos" para os dois países da decisão do presidente dominicano, Luis Abinader, de fechar a fronteira com seu vizinho até que as autoridades haitianas desistam da construção de um canal para desviar água do rio Masacre, compartilhado pelos dois países.

Embora muitas empresas da República Dominicana possam ser afetadas pela medida, assim como muitos trabalhadores haitianos, do lado do Haiti "o impacto será ainda mais grave", explicou.