ONU teme propagação de doenças na Líbia após grandes inundações

As agências da ONU lutam para prevenir a propagação de doenças na cidade líbia de Derna, devastada pelas inundações da semana passada que deixaram milhares de mortos e desaparecidos.

A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (Manul) informou em um comunicado que equipes de nove agências da ONU estão na cidade para oferecer ajuda a milhares de pessoas que ficaram desabrigadas com a passagem da tempestade Daniel e as súbitas inundações que atingiram Derna, além de outras localidades do leste do país.

As autoridades locais, as agências de ajuda e a equipe da Organização Mundial da Saúde (OMS) estão preocupados "com o risco de propagação de doenças, em particular pela água contaminada e a falta de higiene", afirmou a Manul.