Secretário-geral da ONU pede ação para melhorar futuro da humanidade

Mas "será que essa cúpula sobre os ODS vai fazer ressurgir o sentimento de esperança, otimismo e entusiasmo, como foi apresentado? Duvido", diz Noam Unger, do "think tank" americano Center for Strategic and International Studies (CSIS).

- "Os mais vulneráveis olham para nós" -

Os países do sul, cujos líderes estarão presentes nesta segunda-feira, têm muita esperança. Ante suas reivindicações e ressentimentos, os diplomatas ocidentais lembram que o desenvolvimento é a sua prioridade nesta dança diplomática mundial.

"Os mais vulneráveis no mundo olham para nós, como esta jovem que conheci no Chade na semana passada, que fugiu da violência impensável no Sudão", disse a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield. "Esta jovem conta conosco", completou.

"Há uma distância crescente entre o mundo em desenvolvimento e o mundo desenvolvido", reconheceu um diplomata europeu.

É preciso "garantir que esta distância não cresça ainda mais", completou, ao mesmo tempo em que admitiu que a guerra na Ucrânia "rouba a atenção política e econômica de problemas mundiais urgentes, como a segurança alimentar, as catástrofes climáticas, as desigualdades, ou o acesso ao financiamento".