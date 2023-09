Suicídio de adolescente vítima de bullying revolta governo francês

Uma carta ameaçadora enviada pelas autoridades de Ensino locais aos pais de um adolescente na França que se queixava de sofrer "bullying" na escola indignou o governo francês, que a classificou como uma "vergonha", após o suicídio do jovem.

Nicolas, de 15 anos, suicidou-se em 5 de setembro, um dia após iniciar o ano letivo em uma nova escola em Paris, depois de ter-se queixado de sofrer "bullying" no ano anterior no seu então centro localizado em Poissy, cerca de 20 km a norte da capital.

Em vez de se solidarizarem com os pais do adolescente, as autoridades educacionais responsáveis pela instituição, em que estudava, enviaram uma carta em maio, afirmando que suas declarações eram "inaceitáveis" e pedindo-lhes que adotassem uma atitude "construtiva".