Ucrânia reivindica novos avanços no sul e perto de Bakhmut

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira (18) que recuperou ter recuperado sete quilômetros quadrados na semana passada em áreas ocupadas pelo exército russo no sul do país e nas proximidades de Bakhmut, na região leste, onde as forças de Kiev executam uma contraofensiva complexa.

As tropas ucranianas, envolvidas desde junho em uma contraofensiva diante das linhas de defesa russas fortalecidas, intensificaram a pressão nos últimos 15 dias, recuperando o controle de Robotyne, no sul, e de de Andriivka, no leste.

A localidade de Klishchiivka foi recuperada no domingo, após meses de combates.