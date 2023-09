Arte e tecnologia se encontram em exposição na zona portuária do Rio

Robôs com tentáculos que reagem aos movimentos humanos, a física quântica representada por molas luminosas... Uma exposição de arte que usa novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, abre as portas nesta quarta-feira (20) na zona portuária do Rio de Janeiro.

A Nova Bienal Rio reúne 70 obras de 30 países no Museu do Amanhã, um prédio futurista com aparência de nave projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava.

Seis dessas obras estão em exposição fora do museu e ficarão acessíveis a todos durante dez dias.