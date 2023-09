Biden diz que 'compreende' críticas a sua idade

"Estou concorrendo porque a democracia está em jogo, porque em 2024 a democracia novamente está nas urnas. E que não existam dúvidas: Donald Trump e os seus republicanos MAGA (Make America Great Again, slogan de campanha de Trump) estão determinados a destruir a democracia americana", acrescentou.

O democrata disse ainda que não se "curvaria a ditadores" e acusou Trump de fazer isso diante do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

As pesquisas mostram que os eleitores americanos estão preocupados com a idade de Biden diante de uma provável revanche no próximo ano contra Trump, a quem o democrata derrotou nas eleições de 2020.

O influente colunista David Ignatius, do jornal Washington Post, provocou alvoroço na semana passada quando pediu ao presidente que não seja candidato, alegando que Biden corre o risco de minar a sua "maior conquista": derrotar Trump.

Biden, que participa da Assembleia Geral da ONU em Nova York esta semana, teria 86 anos ao final de um segundo mandato, o que é motivo de ataques dos rivais republicanos.

Trump, que tem 77 anos e que em caso de vitória seria o presidente mais velho eleito na história do país, afirma que Biden "não é muito velho, e sim incompetente".