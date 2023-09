China considera proibir roupas que 'ferem os sentimentos' da população

Roupas que "ferem os sentimentos" da população podem ser, em breve, proibidas na China, de acordo com um projeto de lei cujo texto impreciso oferece margens para interpretações diversas.

Este projeto determina que as roupas e discursos considerados "prejudiciais ao espírito do povo chinês" ou que "ferem os sentimentos" da nação, podem ser punidos com multas e até penas de prisão.

No entanto, o texto não define precisamente quais tipos de vestuário seriam proibidos por esta nova lei.