Cidade da Líbia devastada por inundação sofre apagão de comunicações após protestos

"Não tenham dúvida. Não se trata de saúde, ou segurança, mas de punir os manifestantes em Derna", disse Badi na rede social X (antigo Twitter).

O pesquisador do Conselho Europeu de Relações Internacionais, Tarek Megrisi, relatou no X que há "notícias extremamente preocupantes" sobre Derna, que ainda se recupera das enchentes.

"Os habitantes têm agora medo de uma repressão militar iminente que é vista como uma punição coletiva aos protestos", acrescentou.

As queixas surgem em um momento que a cidade permanece em estado de emergência e há milhares de pessoas que perderam suas casas e carecem de água potável, alimentos e bens básicos. Além disso, agências da ONU advertem para o crescimento do risco de epidemias.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça, o secretário-geral António Guterres declarou que a catástrofe em Derna é um símbolo de "injustiça".

"Derna é um triste retrato do estado do nosso mundo, com a avalanche de desigualdade, injustiça (e) incapacidade de enfrentar os desafios que nos ameaçam", alertou Guterres, urgindo os 193 países-membros da ONU a fazerem uma reforma das instituições multilaterais para que reflitam "realidades econômicas do século XXI".