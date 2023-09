Azerbaijão lança operação militar em Nagorno-Karabakh

- Fogo intenso -

Os separatistas armênios afirmaram que a capital de Nagorno-Karabakh, Stepanakert, e outras cidades estavam sob "fogo intenso" que também tem como alvo construções civis.

No entanto, o primeiro-ministro armênio afirmou que atualmente a situação nesta fronteira comum entre os dois país se encontra "estável". O premiê ainda manteve contatos telefônicos com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Pashynian, que se reuniu com seu conselho de segurança, também denunciou as tentativas de um "golpe de Estado" na Armênia, enquanto canais de televisão relataram centenas de manifestantes reunidos em frente à sede do governo de Yerevan.

Nos últimos três anos, a oposição armênia tenta tirar o primeiro-ministro do poder, acusando-o de ser responsável pela derrota militar do país no conflito do final de 2020 em Nagorno-Karabakh.