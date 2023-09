Cientistas alertam que ramos inteiros de 'árvore da vida' estão sendo extintos

Os seres humanos estão provocando a perda de ramos inteiros da "árvore da vida", de acordo com um novo estudo científico publicado na segunda-feira (18) que alerta para a ameaça de uma sexta extinção em massa.

"A crise da extinção é tão grave quanto a das mudanças climáticas", enfatizou Gerardo Ceballos, professor da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e coautor da pesquisa publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, na sigla em inglês).

"O que está em jogo é o futuro da humanidade", afirmou à AFP.