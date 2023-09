Crise diplomática entre Canadá e Índia após a morte de líder sikh

O Canadá suspendeu recentemente as negociações para um acordo de livre comércio com a Índia e o ministro do Comércio cancelou na semana passada uma viagem que faria ao país em outubro.

O governo canadense fez um apelo para que a Índia "coopere para explicar o caso".

Jocelyn Coulon, pesquisador de Relações Internacionais e ex-conselheiro de Justin Trudeau, afirmou que as acusações são "muito graves e bem documentadas" e, caso se revelem verdadeiras, terão "o efeito de uma bomba em todo o mundo".

A Índia lamenta com frequência as atividades da diáspora sikh no exterior, em particular no Canadá, que poderia reavivar o movimento separatista graças à ajuda financeira.

O estado indiano de Punjab, que tem quase 60% da população sikh e 40 hindu, foi cenário de um violento movimento separatista na década de 1980 e início dos anos 1990, com milhares de mortos.

Segundo a diplomacia indiana, Trudeau falou sobre as acusações com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi durante a recente reunião de cúpula do G20 em Nova Délhi, que foram "completamente rebatidas".