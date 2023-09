Cuba pede um 'novo contrato global' na ONU

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que disse falar em nome de uma "voz do Sul", pediu, nesta terça-feira (19), na ONU um "novo contrato global", após denunciar a crescente diferença entre os países ricos e aqueles em desenvolvimento.

"Um novo e mais justo contrato global é imperativo", disse o presidente cubano na tribuna da 78ª Assembleia Geral da ONU. Díaz-Canel ocupa a presidência do G77 + China, um bloco nascido em 1964 com 77 países, e que agora reúne 134 nações.

Os países representados neste grupo "não temos apenas o desafio do desenvolvimento, mas também a responsabilidade de modificar as estruturas que nos marginalizam do progresso global e transformam muitos povos do Sul em laboratórios de renovadas formas de dominação", assegurou. Juntos, os membros do bloco representam 80% da população mundial.