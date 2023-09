Diálogos de paz com dissidentes das Farc terão início em outubro na Colômbia

Os delegados de Petro e Iván Mordisco estiveram acompanhados de representantes da União Europeia, ONU, OEA e dos governos da Venezuela e de três países europeus.

Os encontros recentes aproximaram os negociadores depois de vários meses de incertezas após a posse de Petro, em agosto de 2022.

Próximo ao Ano Novo, o presidente anunciou um acordo bilateral de cessar-fogo com as cinco organizações à margem da lei mais importantes do país, mas suspendeu o acordo com o EMC em maio, quando os guerrilheiros assassinaram quatro jovens indígenas que resistiram ao recrutamento.

Por ordem do presidente, as Forças Militares anunciaram uma perseguição feroz contra os rebeldes em departamentos como Cauca e outros da Amazônia colombiana, locais em que se presume que Iván Mordisco e outras lideranças passem a maior parte do tempo.

Antes, em abril, o EMC informou que as negociações começariam em 16 de maio, mas o anúncio nunca se tornou realidade.

Petro defende a ideia que a paz será alcançada desarticulando todos os grupos armados que operam na Colômbia.