Três palestinos morrem em incursão israelense em Jenin

As tropas de Israel confirmaram que efetuaram uma operação no acampamento de Jenin e que o "atacaram" com um drone, sem dar mais detalhes.

O diretor palestino do Crescente Vermelho em Jenin, Mahmoud Sadi, indicou que "bombas e disparos" impediam o acesso dos serviços de emergência ao campo.

Em uma entrevista por telefone à AFP, o governador interino de Jenin, Kamal Abu al Rub, disse que nesta terça-feira à noite os soldados israelenses já haviam se retirado depois de "atacarem uma casa" que estava sendo usada recentemente por um palestino procurado pelas forças de segurança de Israel.

O Exército israelense já havia realizado uma grande incursão em Jenin em julho, um reduto de grupos armados palestinos, na qual 13 palestinos e um soldado israelense foram mortos.

Desde o início do ano, o norte da Cisjordânia tem sido palco de ataques repetidos de colonos judeus contra palestinos e de ataques palestinos contra israelenses.

Outro palestino foi morto nesta terça-feira por um tiro israelense na Faixa de Gaza, o outro enclave palestino.