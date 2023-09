Esposa do ator Danny Masterson pede divórcio após condenação por estupro

Duas delas disseram que autoridades da igreja as exortaram a não acionar a polícia.

Os advogados de Masterson criticaram o fato de que se falou "muito sobre a Cientologia" e sugeriram que o preconceito contra essa igreja poderia ter influenciado na decisão.

O terceiro caso analisado, descartado pelo júri, envolvia uma ex-namorada de Masterson.

Antes de sentenciá-lo, mais de 50 pessoas enviaram cartas à juíza Charlaine Olmedo em apoio a Masterson, incluindo sua esposa e os atores Ashton Kutcher, Mila Kunis, Giovanni Ribisi e William Baldwin.

Masterson alcançou a fama com a série "That '70s Show", que estreou em 1998 ao lado de Kunis e Kutcher.

Ele voltou a trabalhar com Kutcher em "The Ranch", produzida pela Netflix, mas foi demitido em 2017 e seu personagem removido da trama após a polícia de Los Angeles confirmar que investigava as acusações de estupro.