EUA entregará tanques Abrams à Ucrânia para apoiar a contraofensiva

As autoridades ucranianas insistem que precisam urgentemente de mais ajuda. Após um debate intenso, vários países concordaram em entregar a Kiev caças F-16 americanos, apesar da operação das aeronaves exigir um treinamento e da demora de vários meses para o início do uso das primeiras unidades.

A Ucrânia também pressiona a Alemanha a fornecer mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus.

A questão não está solucionada, disse o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, que citou questões "políticas, jurídicas, militares e técnicas" que precisam ser resolvidas.

Entre as questões que precisam ser resolvidas está a dúvida sobre se o armamento pode ser utilizado sem o apoio de soldados do exército alemão e os temores do governo de Berlim de que estes mísseis possam atingir o território russo, o que provocaria um agravamento do conflito.

"O que a Ucrânia mais precisa é de munições", disse o ministro alemão, que antes da reunião anunciou um novo pacote de ajuda de 400 milhões de euros.