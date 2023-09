Explosões de minas deixam seis mortos em Nagorno Karabakh

Quatro policiais e dois civis azerbaijanos morreram nesta terça-feira (19) em explosões de minas em Nagorno Karabakh, anunciou o governo de Baku, que acusou os separatistas armênios da região disputada por um ato de "terrorismo".

Nagorno Karabakh, cenário de duas guerras entre Armênia e Azerbaijão, uma no início dos anos 1990 e outra em 2020, é uma das regiões com a maior presença de minas na ex-URSS. As explosões provocam vítimas com frequência.

No incidente mais recente do tipo, seis pessoas morreram quando seus veículos passaram por minas em uma rodovia entre Shusha e Fizuli, duas cidades de Nagorno Karabakh sob controle do Azerbaijão, informaram as forças de segurança do país.