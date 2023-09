Israel fecha passagem de Erez e ONG denuncia 'castigo coletivo'

Milhares de trabalhadores palestinos viram-se afetados, nesta terça-feira (19), pelo fechamento da passagem de Erez entre Israel e Faixa de Gaza, uma decisão que uma ONG israelense condenou como um "castigo coletivo".

Única passagem que permite aos palestinos que contam com uma permissão circular entre Israel e Faixa de Gaza, Erez foi fechada pelas autoridades israelenses no domingo por ocasião do ano novo judaico (Rosh Hashanah). Os israelenses haviam assinalado que a passagem seria reaberta na manhã de segunda.

Contudo, no domingo à noite, uma dependência do Ministério da Defesa de Israel encarregada do assunto, denominada Cogat, anunciou que a reabertura seria adiada "por 24 horas", sob reserva de uma "avaliação da situação de segurança".