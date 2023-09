Mais de 1.200 crianças morreram em campos de refugiados no Sudão desde maio

Mais de 1.200 crianças com menos de cinco anos morreram vítimas de sarampo e desnutrição em campos de refugiados no Sudão desde maio, enquanto dezenas de milhares estarão "à beira da morte" no país devastado pela guerra nos próximos meses, afirma um relatório da ONU.

A ONU fez um alerta sobre o impacto na saúde das crianças da crise no Sudão, afetado desde abril por um conflito entre o exército e os paramilitares.

Segundo as equipes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), mais de 1.200 crianças refugiadas com menos de cinco anos morreram em nove campos no período compreendido entre 15 de maio e 14 de setembro.