Mercado de trabalho sólido dos EUA à mercê do Fed

Portanto, a taxa de emprego das pessoas entre 25 e 54 anos está perto de seus níveis recordes, destaca Gould.

São índices "acima dos anteriores à pandemia", ressaltou a especialista para destacar a solidez do mercado de trabalho, que antes da covid-19 tinha uma taxa de desemprego em mínimas históricas.

"Os modelos tradicionais não foram pensados para um período como este, com as causas da inflação que vimos e os choques que a economia e a sociedade experimentaram", refletiu Aaron Sojourner, pesquisador chefe do Upjohn Institute for Employment Research, especializado em pesquisa do mercado de trabalho.

- "O melhor dos mundos" -

"Após um longo período de taxas baixas" para impulsionar a economia durante a pandemia, "é normal que o efeito" do ajuste da política monetária "demore a ser sentido, já que tanto as empresas quanto as famílias estão em uma boa situação financeira", explicou Madhavi Bokil, vice-presidente na área de investimentos da Moody's.