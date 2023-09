Musk considera impor taxa mensal a usuários da rede social X

Estas mudanças de estratégia incluíram demissões em um primeiro momento, depois a reativação de contas banidas - como a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - e mais recentemente uma mudança no nome da marca, agora chamada X.

Em julho, Musk disse que a empresa perdeu quase metade de sua renda publicitária.

Os bots são contas criadas por programas, que divulgam ou encaminham mensagens, normalmente com conteúdo político e social polêmico.

A ideia surgiu durante uma conversa pública com Netanyahu no X. O premier perguntou a Musk sobre o combate ao antissemitismo na rede. Musk respondeu que sua empresa pode adotar "uma pequena taxa mensal pelo uso do sistema".

"É a única forma que me ocorre para combater vastos exércitos de bots", afirmou.

O empresário do Vale do Silício explicou que se alguém tiver que pagar alguns dólares para manter seu perfil, o custo efetivo de usar um bot de conteúdo será muito alto.