Na ONU, Biden critica 'agressão russa' e Lula pede diálogo

Poucos minutos antes de Biden, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder do país que costumeiramente abre os debates de alto nível da AGNU, pediu "diálogo" para resolver o conflito na Ucrânia, que mostra a "nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU".

"Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo", alertou Lula, antes de lembrar que é necessário "criar espaço para negociações".

Na quarta-feira (20), Lula tentará aparar as arestas em uma reunião com Zelensky, a quem acusou, em uma entrevista no ano passado, de ser "tão responsável quanto (o presidente russo Vladimir) Putin" pela guerra, além de ter-se recusado, como presidente, a fornecer armas para a Ucrânia, como fizeram outros países ocidentais.

Posteriormente, o presidente Lula suavizou seu discurso e se ofereceu para mediar o conflito.

- "Fazer nossa palavra ser ouvida" -