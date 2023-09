Nagorno-Karabakh, um disputado enclave separatista do Cáucaso

As tensões entre o Azerbaijão e a Armênia recomeçaram no final de 2022, quando o Azerbaijão instalou postos de controle antes de bloquear a circulação no corredor de Lachin, a única estrada que liga Nagorno-Karabakh à Armênia - o que ocasionou uma escassez grave de alimentos e medicamentos no enclave.

Em julho, a diplomacia armênia pediu para que os "esforços internacionais" fossem redobrados para acabar com o bloqueio de Nagorno-Karabakh e reabrir o corredor, e expressou receios de "limpeza étnica" na região.

Apesar de mediações separadas da União Europeia, dos Estados Unidos e da Rússia, a Armênia e o Azerbaijão não conseguiram chegar a um acordo de paz.

Nesta terça-feira, o Azerbaijão lançou "operações antiterroristas" em Nagorno-Karabakh, após a morte de quatro policiais e dois civis azerbaijanos ocasionada pelas explosões de minas.

O país acusou separatistas armênios de um ato de "terrorismo".