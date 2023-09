Navio com cereais consegue zarpar de porto ucraniano no Mar Negro

Em resposta ao colapso do acordo, a Ucrânia tentou criar corredores marítimos ao longo das costas dos países aliados do Estreito de Bósforo, ignorando as ameaças de Moscou de que poderia afundar os navios que entram e saem dos portos ucranianos.

O ministro afirmou que 'Resilient Africa' é um dos navios que entraram na semana passada no porto de Chornomorsk.

O segundo navio permanece no porto e está sendo carregado com trigo destinado ao Egito, afirmou Kubrakov.

A Ucrânia anunciou no sábado que os dois cargueiros, o 'Resilient Africa' e o 'Aroyat', com bandeira de Palau, navegavam pelo Mar Negro em direção ao porto de Chornomorsk. Estas foram as primeiras embarcações a entrar no terminal desde o colapso, em julho, do acordo de exportação de grãos com a Rússia, estabelecido em 2022 com mediação da Turquia e da ONU.

O acordo permitiu a exportação, durante 12 meses, de quase 33 milhões de toneladas de cereais e outros alimentos ucranianos através do Mar Negro.

Desde julho, a Rússia executa uma campanha de bombardeios contra infraestruturas portuárias e de cereais da Ucrânia, uma forma, segundo Kiev, de impedir a retomada das exportações. Moscou afirma que ataca apenas alvos militares.