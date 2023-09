Paralisação orçamentária volta a assombrar administração federal nos EUA

Ministérios, parques nacionais, alguns museus e uma variedade de agências seriam afetados, e seus funcionários entrariam em um período conhecido como "desemprego técnico" devido à falta de fundos para pagá-los.

Embora os políticos dos dois partidos, que estão profundamente divididos, não queiram essa situação, eles enfrentam a oposição de muitos apoiadores do ex-presidente Donald Trump no Congresso.

"A ala republicana extremista da Câmara dos Representantes está brincando com a vida das pessoas", acusou a Casa Branca em um comunicado nesta terça-feira.

Esse bloqueio ameaça até mesmo a ajuda econômica para a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia. A Casa Branca pretende que a lei de financiamento inclua US$ 24 bilhões (cerca de R$ 116 bilhões, na cotação atual) em ajuda militar e humanitária para Kiev, uma ideia apoiada pelos dois partidos no Senado, mas fortemente contestada pelos apoiadores de Trump na Câmara dos Representantes.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitará Washington na quinta-feira para se encontrar com o presidente Joe Biden e líderes parlamentares, após participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nesta terça-feira.