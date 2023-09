Reuniões do FMI e BM ocorrerão no Marrocos apesar de terremoto

O Banco Mundial e o FMI confirmaram que sua reunião anual será realizada, como previsto, no Marrocos, no próximo mês, apesar do terremoto mortal que atingiu as proximidades do local do encontro.

O tremor de magnitude 6.8 perto de Al Hauz, província ao sul de Marrakech, em 8 de setembro, matou 3.000 pessoas e feriu milhares.

Em uma declaração conjunta na segunda-feira, os presidentes do BM, Ajay Banga, e do FMI, Kristalina Georgieva, e a ministra marroquina das Finanças, Nadia Fettah Alaoui, indicaram que trabalharam juntos para "avaliar em detalhe" a capacidade do Marrocos de sediar as reuniões.